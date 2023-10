Qantas : premier vol sans escale entre Paris et l'Australie

- Le vol entre Paris et Perth couvrira une distance de 14 264 km et durera environ 16 heures et 30 minutes (plus ou moins en fonction des vents).



- Lorsqu'il sera lancé, il devrait être le cinquième vol de passagers le plus long au monde.



- Il s'agit du troisième vol le plus long du réseau Qantas, après Dallas Fort Worth/Melbourne (14 472 km) et le service 787 sans escale Londres-Perth (14 499 km).



Pour les clients voyageant depuis l'Europe, il existe plusieurs options de correspondance avec des compagnies partenaires sur les vols de Qantas à destination de l'Australie :



- QF34/33 Paris-Perth (787)

- QF10/QF9 Londres-Perth (787)

-QF6/5 Rome-Perth (787)

- QF2/QF1 Londres-Singapour-Sydney (A380)



Les clients de Qantas peuvent également voyager vers l'Australie depuis l'Europe sur des vols Emirates via Dubaï et avec quatre autres compagnies partenaires.