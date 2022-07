Voyage Australie : le pays lève toutes les restrictions

Depuis le 21 février 2022, l’ Australie accueille à nouveau toutes les catégories de visiteurs (touristes, voyageurs d’affaires). Il fallait jusqu'ici pour effectuer un voyage en Australie que lesCette nouvelle mesure est en vigueur depuis le 6 juillet 2022.Les voyageurs n'ont donc plus besoin de fournir la preuve d'un résultat négatif au test COVID-19 avant d'embarquer sur un vol à destination de l']b Australie. Et ils ne sont plus tenus de présenter une preuve de leur statut vaccinal au personnel de la compagnie aérienne ou du navire afin d'embarquerEnfin, plus besoin non plus de télécharger une déclaration numérique pour pourvoir accéder au territoire Australien.