Across Australia s’implante sur le marché européen

Entre 2022 et 2024, nous avons traversé des défis, mais aussi atteint des étapes majeures

Cette période a marqué notre entrée sur le marché japonais, une première pour nous, ainsi que notre expansion sur les marchés francophones avec Across, un réceptif créé en Australie en 2000 et reconnu dans les segments FIT, groupes et GIR

Fondé à Sydney en 1985 pour répondre aux besoins dea progressivement élargi son activité pour devenir l’un des réceptifs leaders en Australie. Sa croissance s’est accélérée ces dernières années avec une diversification de son offre et une expansion vers de nouveaux marchés.Jusqu’en 2019, son chiffre d’affaires se répartissait entre une, couvrant les segments des groupes, incentives et voyages individuels (FIT). Entre 2020 et 2022, en raison de laet des restrictions de voyage, l’entreprise s’est tournée vers lepour préserver son activité et maintenir son équipe.", souligne. "."En 2023 et 2024, Goway a élargi son offre en lançant des, tout en renforçant sa présence sur les marchés d’Europe continentale. Aujourd’hui, Across Australia compte 85 collaborateurs répartis dans 10 pays et 4 États australiens, assurant une proximité avec ses clients à travers le monde.L’entreprise sera présente à plusieurspour promouvoir sa nouvelle identité :. Ces rendez-vous seront l’occasion d’affirmer sa position sur le marché et d’exposer ses ambitions de développement pour les années à venir.