Australie : Adélaïde/Tarntanya accueillera l'ATE 2026

Brisbane a fait un excellent travail en accueillant l'ATE25 et nous attendons déjà l'année prochaine pour voir comment Adélaïde et l'Australie-Méridionale présenteront le meilleur de leur État aux acheteurs internationaux et aux médias du monde entier

L'ATE contribue à attirer les voyageurs internationaux dans toutes les régions du pays, mais c'est une occasion particulièrement intéressante pour l'État hôte et nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires, la South Australian Tourism Commission, pour organiser un événement mémorable l'année prochaine

nous sommes incroyablement fiers d'accueillir des centaines d'acheteurs et de vendeurs internationaux lors du principal événement commercial du secteur à Adélaïde en 2026

L'Australian Tourism Exchange offre une plateforme puissante pour présenter les offres uniques du South Australia aux acteurs nationaux et internationaux du tourisme les plus influents, les incitant à promouvoir notre merveilleuse destination sur leurs marchés

Je suis convaincu que le South Australia laissera une impression durable sur les délégués, lorsqu'ils pourront découvrir par eux-mêmes notre hospitalité authentique que vous ne trouverez nulle part ailleurs

Qu'il s'agisse de notre gastronomie et de nos vins de classe mondiale, de nos merveilles naturelles et de nos magnifiques régions, de nos événements et festivals exceptionnels ou de nos nouveaux hébergements de luxe, nous sommes impatients de donner au monde un avant-goût de ce que le South Australia et nos opérateurs touristiques passionnés ont à offrir

