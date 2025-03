Cyclone Alfred en Australie : quels impacts pour les voyageurs ?

Les Britanniques voyageant en Australie ont aussi été avertis par leur gouvernement de la présence du cyclone tropical Alfred. Plus de 20 000 foyers pourraient être impactés, notamment dans la région de Brisbane, selon les autorités. Face à la menace, la police et les services d’urgence mènent des évacuations préventives dans les zones les plus vulnérables. Brisbane avait fait face en 2011 à de très fortes inondations, la ville espère ne pas revivre le même scénario.



Le Premier ministre du Queensland, David Crisafulli, a exhorté les millions d'habitants de Brisbane, de la Sunshine Coast et des environs à la plus grande prudence, leur demandant de rester chez eux et de faire des réserves d'eau et de nourriture.



L'aéroport de Brisbane a indiqué sur son site Internet que certaines compagnies aériennes annulent leurs vols, et que d'autres le feront probablement au cours des prochaines 24 heures. La plateforme recommande aux voyageurs de se renseigner auprès de leur compagnie aérienne.



"L'aéroport de Brisbane continuera d'exploiter ses terminaux tant que les compagnies aériennes programmeront des vols à destination et en provenance de l'aéroport, pour les services d'urgence et aéromédicaux, pour les opérations de défense, et tant qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. "



A noter aussi que les services Airtrain seront suspendus après le dernier service de train du mercredi 5 mars jusqu'à nouvel ordre.