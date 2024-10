G'day Australia : l'Australie accueille 300 agents de voyages

300 agents de voyages ont participé au méga-eductour de Tourism Australia, organisé cette année en partenariat avec Tourism Western Australia.Le G'day Australia, c'est son nom, a rassemblé des agents certifiés Aussie Specialist provenant de 21 marchés internationaux. Ils ont pu rencontré plus de 130 opérateurs touristiques locaux au cours de l’événement.G'day Australia 2024 s’est déroulé jusqu'au vendredi 18 octobre 2024, avec des éductours avant et après l'événement, mis en œuvre avec le soutien des organisations de l'État et du Territoire.