Australie : tout ce qu'il faut savoir pour des vacances réussies !

La distance qui sépare une ville à l’autre est hallucinante. Pour se déplacer durant ses vacances en Australie, il existe plusieurs moyens de transport adaptés à chaque besoin, à savoir voiture, train, ferry et avion. Pour ce dernier, la plupart des grandes villes australiennes disposent d’un aéroport, ce qui facilite les vols sur l’ensemble des régions. Il s’agit également d’une solution pratique et efficace pour survoler les longues distances. Côté train, l’Australie possède plus de 40 000 km de voies ferrées. Malgré cela, l’engouement des locaux pour ce moyen de transport n’est pas très favorable. Ce sont surtout les touristes qui s’intéressent davantage à cette solution parce qu’ils en profitent pour découvrir la beauté des paysages australiens.Pour ceux qui préfèrent rouler en voiture, ils peuvent choisir entre le Van, le 4x4 et le bus. Les deux premiers sont disponibles en location et ils sont tout simplement parfaits pour passer un séjour inoubliable et une expérience inédite au pays des kangourous. En ce qui concerne le déplacement en bus, cela demande beaucoup de patience. Et pour cause, les distances à parcourir sont très longues, et par conséquent, on doit y passer plus de temps que prévu. Toutefois, ce mode de transport reste le moyen le plus économique pour visiter le pays en voyage illimité. Quant aux ferry-boats, ils permettent aux voyageurs de gagner du temps durant leur séjour. En effet, ces bateaux ont la capacité de transporter des voitures pour se déplacer dans certaines îles bordées par l’