Séjour à Sydney : les informations à savoir

Un séjour à Sydney, c’est explorer ses plages dorées, sa splendide baie, son opéra, mais surtout ses différents quartiers historiques. Ces derniers constituent en effet l’un des atouts principaux d’un voyage au pays des kangourous. Pour en savoir plus, ci-après se trouve une liste non exhaustive des plus beaux quartiers de cette ville de contrastes. Au cours de cette expédition, Sydney réserve aux touristes de nombreuses surprises agréables avant de découvrir les attractions les plus attirantes.► Voyage à Melbourne : toutes les infos sur la ville australienneLa baie de Sydney s’étend sur une vingtaine de kilomètres et constitue un véritable havre de paix en dehors de l’agitation du centre-ville. Malgré cette ambiance calme,recèle d’animations aussi bien le jour que la nuit. Ses principales attractions reposent en effet sur ses galeries, ses restaurants ainsi que ses innombrables boutiques. Les gourmands ne manqueront pas de faire un tour sur le quai de King Street Wharf pour déguster des mets typiquement de la ville. Afin de varier les plaisirs, une mini-croisière tout au long de Sydney-Harbour offre le privilège de parcourir quelques îles comme Shark Bay, Fort Denison ou encore Rodd. Le départ s’effectue bien évidemment depuis le. Sinon, la visite d’un aquarium est un immanquable pour observer des milliers d’espèces sous-marines.Le centre-ville constitue lede Sydney. Cette localité regorge en effet plusieurs boutiques de marque, restaurants, bars modernes, mais également des grands centres commerciaux sous toutes les formes. Au cours de leur visite, les touristes peuvent faire un tour du côté de. Il s’agit du plus haut building d’Australie procurant une vue panoramique sur la ville. À titre d’information, c’est ici que l’on peut découvrir le fameux restaurant pivotant à 360°. En plus de ce site, d’autres gratte-ciel surplombent aussi les endroits historiques de Sydney.Devenu une adresse incontournable de Sydney,est surtout connu pour ses boutiques et ses terrasses datant du XIXe siècle. Leur style architectural permet de profiter d’un véritable voyage dans le temps. L’autre atout de visiter cet endroit concerne l’, connu pour son architecture en forme de voiles.D’ailleurs, leest un site emblématique qui procure une vue imprenable sur l’ensemble de la baie. Ses différents auditoriums sont spécialement conçus pour accueillir des spectacles, des opéras, du théâtre, de la danse ainsi que divers concerts. C’est ici que l’on peut contempler le plus grand orgue mécanique du monde avec ses plus de 10 000 tuyaux. Par ailleurs, l’opérareste sans doute l’un des meilleurs points de départ pour visiter un lieu à Sydney.Ce quartier de Sydney mérite vraiment une visite à part entière. Et pour cause, c'est une adresse de choix pour se divertir durant le séjour en Australie. Le long de la rue Oxford regorge d’une panoplie de galeries d’art de Woollahra, de boutiques de luxe et de restaurants. Pour ceux qui ont envie de se divertir autrement, ils peuvent faire un tour durant leà Kings Cross. Ici, les touristes vont profiter d’une ambiance branchée de ses dizaines de Clubs avant d’explorer les marchés et les enseignes qui côtoient des restaurants chics ainsi que des demeures d’une beauté exceptionnelle.Pour compléter ce palmarès des quartiers immanquables à Sydney, on peut citer celui de Manly. Ce lieu est surtout connu pour ses plages à couper le souffle qui garantissent une aventure inoubliable le temps des vacances en Australie. Accessible en Ferry, un petit passage à Oceanworld offre l’opportunité de nager avec les requins dans les aquariums.Mais, le plus important dans cette expédition concerne le parcours de la plage de. C'est, en effet, l'adresse idéale pour effectuer des promenades en famille ou entre amis. On peut même s’offrir sur lesquelques stages de surf ou bien assister à une démonstration de sauvetage.