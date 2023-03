Comment s'appelle la plage de Sydney ?

Un séjour à Sydney permet aux touristes de déambuler sur les plus belles étendues de sable fin d’Australie. Non seulement, ces plages sont célèbres pour leurs différents spots de surf, mais aussi pour les autres activités à faire sur place comme la plongée ou encore l’observation des baleines. Ces endroits se démarquent aussi par ses boutiques de plage sous toutes les formes. On y trouve des bars et des cafés qui permettent de faire une pause avec ses proches. Autrement dit, les plages de Sydney offrent aux vacanciers un cadre idyllique dans des environnements côtiers plein de soleil et bordés d’eaux azurées. Dans l’ensemble, elles permettent de pratiquer une large gamme d’activités balnéaires et il y en a pour tous les goûts et tous les âges. En guise d’exemple, on peut y faire du paddle, du surf, de la plongée, du snorkeling, et même du kayak.