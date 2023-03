Les incontournables de Melbourne

Après avoir parcouru les différents parcs de Melbourne, il est temps de déambuler dans les plus beaux quartiers de la ville. Chacun de ces endroits dispose de sa propre identité et ils permettent de découvrir le véritable mode de vie des locaux, si on ne parle que du célèbre marchéTrès apprécié pour ses nombreux coffee-shops, ses boutiques de mode vintage ainsi que ses bars originaux, leest l’un des endroits les plus branchés et les plus incontournables de la ville. Les soirs de semaine, les locaux se précipitent pour déguster une pizza dans un bar aux couleurs pop. Ils se rendent également dans un célèbre club pour danser et se divertir entre amis. Les terrasses des cafés ne sont pas en reste, car elles constituent un point de rendez-vous exceptionnel le dimanche midi. À noter que la majorité des bâtiments de ce quartier date de l’époque victorienne.Comme son nom l’indique, il s’agit d’un marché local qui distingue Melbourne des autres villes australiennes. Avec ses plus de 600 échoppes de vêtements, de nourritures, de souvenirs et d’accessoires, le Queen Victoria Market permet à ses visiteurs d’effectuer autrement leurs achats. Les amateurs de bonne chère s’y donnent rendez-vous chaque mercredi soir afin de parcourir les stands de nourriture en food truck. À cette occasion, ils auront aussi le privilège d’assister à un spectacle à ciel ouvert, mais aussi de nombreuses animations et de concerts de musique live.La visite de la ville de Melbourne reste incomplète sans faire un tour au musée. Il s’agit dudu pays des kangourous qui se divise en deux centres pour exposer les objets artistiques nationaux et internationaux. Le premier centre est situé au cœur de la City, tandis que le second est visible à quelques centaines de mètres de l’autre côté de la rivière. Le style architectural des bâtiments de ce musée d’art lui rend encore plus exceptionnel.Plusieurs types d’art se succèdent dans les galeries de ce centre culturel. Les passionnés de tableaux du XIX et XXe siècle auront l’opportunité d’y observer des styles d’art aborigène, d’art classique australien, mais aussi d’art asiatique. Le National Gallery of Victoria est également l’adresse par excellence pour admirer du pop art, de la photographie ou tout simplement de la mode. Les expositions temporaires constituent également l’un des points forts de ce centre culturel australien. Par exemple, lede New York avait prêté ses œuvres en 2018 au NGV afin de faire plaisir aux amateurs d’art en tout genre.