Pourquoi la National Gallery of Victoria est-elle célèbre ?

La National Gallery of Victoria à Melbourne accueille en permanence diverses. C’est la raison pour laquelle il est recommandé aux touristes de consulter préalablement leafin de savoir à l’avance la programmation de la semaine. Lors de ce rendez-vous exceptionnel, les touristes peuvent admirer tous les styles artistiques qui se succèdent dans les galeries des. Ceux-ci concernent notamment l’art aborigène, l’art classique australien du XIX et XXᵉ siècle, mais aussi l’art asiatique et la mode, la photographie et le pop art.Afin de varier les plaisirs, il est également possible de contempler des expositions temporaires. Ces dernières permettent de découvrir les plus belles œuvres d’art inspirées par des artistes passionnés. En guise d’exemple, le Moma (Museum of Modern Art) de New York avait prêté ses collections en 2018 au pays-continent afin de renforcer la collaboration entre la NGV et ce musée américain. Sinon, voici quelques œuvres les plus emblématiques de la National Gallery of Victoria qui sont disponibles sur affichage permanent :Ce magnifique portrait de femme a été réalisé paren 1937. Il fait partie des thèmes que le même auteur avait créés à Guernica. Il met surtout l’accent sur un détail extrait du grand tableau lui-même : la douleur de la guerre et l’agonie d’une femme qui essaye d’échapper aux bombardements en tenant son fils mort contre sa poitrine. Il est à noter que ce portrait de «» est visible à la NGV International.Affiché en permanence à la NGV International, l’est une œuvre d’exception qu’il a réalisée peu de temps avant sa mort. Ce tableau démontre l’audace de l’artiste qui a souhaité absolument défier les lois de l’expressionnisme. Pour cela,a adopté une approche plus superficielle de l’art qu’il a émotionnellement exprimé dans son œuvre. On peut y constater que l’auteur apparaît comme un masque désincarné, presque ignoble.Gianbattista Tiepolo était l’un des grands artistes qui a utilisé pour la première fois la technique de la peinture à l’huile. Le «» de 1743-1744 figurait donc parmi les trois grandes peintures réalisées avec cette méthode. L’objectif de l’auteur est de rendre hommage au roi de Pologne en créant une peinture permettant d’enrichir le palais de Dresde. Ce magnifique tableau est affiché en permanence à la NGV International.Exposée à la NGV Australia, cette peinture évoque l’importance d’une fleur typiquement du pays. Elle a été dessinée en 1938 par, un peintre spécialisé dans l’art de la nature morte et du modernisme. Celui-ci pensait que chaque artiste australien devait trouver leur inspiration dans des sujets typiquement de leur pays.Le peintre Ronnie Tjampitjjinpa a réalisé cette magnifique peinture en 1993. Visible au sein de la NGV Australian, elle représente un marais, où plusieurs hommes de la tribu Tingarri campaient et se rassemblaient pour commémorer des rituels avant leur migration vers l’est.Imaginé par un certain Henry Burn, cet aperçu du paysage représente en réalité des éléments qui n’existent plus tels que l’église Saint-Paul, démolie en 1855 afin de construire à la place l’actuelle cathédrale. Sa date de création était en 1861 et elle est affichée en permanence à la NGV Australia.Ce tableau de la NGV Australian retrace un aperçu du quotidien et de la vie citadine des résidents à Melbourne au cours des années 50. Son auteur John Brack l’a réalisé en 1955 et a tenu à représenter dans son œuvre un défilé monochrome de navetteurs quittant le travail, qui encore de nos jours, semble très actuel.L’auteur de ce tableau,, tient personnellement évoqué son pays d’origine, où elle a passé pratiquement son enfance avec ses parents jusqu’à leur décès. L’artiste exprime des collines sablonneuses et des rochers perforés à travers des éclaboussures de nuances exceptionnelles. La date de réalisation de cette peinture était en 1995 et elle reste visible à la NGV Australian.