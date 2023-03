Découvrez le Queen Victoria Market à Melbourne

Le Queen Victoria Market a été créé il y a déjà plus d’un siècle. Ce marché reste le plus grand et le plus connu de l’hémisphère sud. Lors de votre passage sur place, vous allez y découvrir un peu de tout, de la nourriture jusqu’aux divers objets utiles au quotidien, sans oublier les articles et accessoires de mode. Viennent s’ajouter à cela les concerts offerts tous les mercredis soir. Cette adresse est également recommandée aux touristes qui sont à la recherche des souvenirs australiens.Vu l’immensité du Vic Market, desy sont installés afin de faciliter les achats et de guider les visiteurs pendant leurs parcours sur l’ensemble du site. L’autre point fort de ce marché est qu’on peut y effectuer uneafin de mieux l’explorer. Durant ce parcours, vous aurez le privilège de vous régaler avec de diverses dégustations et de faire connaissance avec les vendeurs les plus célèbres du marché. Pour rappel, le billet de cette visite accompagnée inclut un sac de shopping et un bon d’achat de 5 $ valable sur tous les étals du marché.