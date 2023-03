Quelle est la meilleure plage de Brisbane ?

Peu de villes au monde se vantent d’avoir une si grande étendue de sable blanc juste au large. À Brisbane, les passionnés d’aventure et de découvertes auront le privilège de découvrir de nombreux prétendants à la plus belle plage de la, à commencer par celle de Tangalooma. Elle est située à environ 75 minutes duet peut être accessible depuis un ferry. Une fois sur place, les voyageurs vont découvrir de nombreuses surprises. Les plus remarquables d’entre elles reposent sur son sable doré bordé d’eau claire et cristalline. Une douzaine de navires sabordent au large et procurent un spectacle unique en son genre. Tous ces éléments regorgent de vie marine d’exception qui représente surtout le rêve d’un amateur de plongée. Diverses activités sont disponibles sur place afin de passer une aventure sans fin et inoubliable. Outre les activités balnéaires, les touristes peuvent aussi faire une balade à VTT ou des excursions en voiture tout-terrain dans les endroits les plus reculés de l’île.