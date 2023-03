Brisbane, la ville à ne pas manquer en Australie

Pour faire plaisir à ses proches, une virée sur la rive droite traversant le Victoria Bridge est de mise. En effet, cette rive aménagée recèle plusieurs activités ludiques qui feront le bonheur des visiteurs de tout âge. En guise d’exemple, on y trouve une Pagode népalaise, une Grande roue, une galerie d’art moderne, mais aussi le musée de Queensland. Pour la plongée et le snorkeling,fait partie des adresses immanquables. Sinon, voici quelques idées qui contribuent à la réussite d’un séjour au cœur de cette ville exceptionnelle.Contrairement à d’autres villes australiennes, il n’existe aucune étendue de sable fin à Brisbane. Par contre, les vacanciers peuvent y découvrir la sensation offerte par uneconnue sous le nom de The Lagoon. L’endroit profite d’un aménagement optimal pour que tout le monde puisse s’y détendre en famille ou entre amis. Cette adresse est un immanquable avant de partir prendre de la hauteur auUn petit détour auest une étape immanquable le temps d’un séjour à Brisbane. Situé à une quinzaine de minutes en voiture depuis le centre-ville, ce site culmine jusqu’à 300 m de hauteur et il faut au moins 30 minutes pour arriver au sommet. C’est l’endroit idéal pour contempler la ville sous un autre angle tout en admirant un magnifique coucher de soleil. Le point de vue sur place est tout simplement fabuleux parce qu’il procure une vue panoramique sur toute la ville. Ses jardins botaniques conviennent également à une promenade à pied avant d’explorer les étoiles au planétariumLa faune australienne est endémique et regroupe principalement les kangourous, les koalas et les diables de Tasmanie. Lors d’un séjour à Brisbane, les amoureux de la nature auront l’opportunité de les rencontrer durant la visite de la réserve de. Comme son nom l’indique, ce site prend particulièrement en charge les koalas, mais on y trouve également des kangourous.La visite de Brisbane reste incomplète sans mettre les pieds sur. Cette île est un lieu de prédilection pour les adeptes de sports nautiques en tout genre. Des sessions aventures y sont disponibles pendant une journée où tout le monde peut s’adonner à des séances de paddle, beach-volley ou encore du snorkeling. Une croisière privée au Parc Marin leur permet aussi de plonger dans des eaux cristallines et de nager avec les dauphins, les tortues géantes et les baleines à bosse. Pour pratiquer ces activités, l’utilisation d’un masque, d’un tuba et des palmes peut suffire.