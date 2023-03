Quand aller dans le Queensland en Australie ?

La visite du Queensland ne se limite pas uniquement à ses plages de rêve bordées d’eaux turquoise. Les aventuriers auront en effet le privilège de vivre une expérience riche en découvertes et en émotion durant leur escapade à travers cet état australien. Voici quelques aperçus des incontournables que l’on doit visiter absolument en famille ou entre amis.Un petit détour aupeut marquer l’esprit des vacanciers durant leur séjour au Queensland. Situé à environ 75 km au nord de Cairns, cet endroit détient un charme authentique avec ses petites enseignes, restaurants et bars. Une longue plage bordée de palmiers agrémente son paysage. Il constitue également un excellent point de départ pour les différentes croisières et excursions vers la Grande barrière de corail et les îlots qui se trouvent aux alentours. Il est à noter que ce port se trouve à proximité du parc national de Daintree où l’on peut observer des espèces sauvages comme les crocodiles.Un voyage au nord du Queensland contribue à la découverte d’une autre facette du territoire australien. On y trouve en effet l’une des plus grandes régions subtropicales du pays qui est encore recouverte de forêt vierge, la péninsule du Cape York. Cet endroit présente un charme naturel unique en son genre, notamment avec ses cascades, ses criques aux eaux transparentes et ses sites sacrés aborigènes. Il s’agit d’un véritable paradis pour les amoureux de la nature qui ont envie de faire un retour aux sources.Les plateaux d’Atheron proviennent d’une formation géologique datant de millénaire. Cet endroit est visible àau sud-ouest de Cairns et regorge des lacs de cratère, d’immenses figuiers ainsi que des cascades à couper le souffle. Au passage, le parcours des marécages de Mareeba garantit un tout autre engouement. Ce site exceptionnel est idéal pour observer en toute tranquillité diverses espèces d’oiseaux. Afin de varier les plaisirs, une série de baignades dans des lacs volcaniques encerclés par une forêt humide est recommandée.