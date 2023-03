Quelle est l'histoire de l'opéra de Sydney ?

Étant le point de repère le plus connu de Sydney, l’Opéra fait l’objet d’une installation unique et polyvalente dédiée aux arts du spectacle. Leconstitue la plus grande salle de ce monument et compte 2 679 places. Celui-ci permet d’accueillir des concerts symphoniques, des spectacles musicaux populaires et des représentations de chorales. Aussi, il est équipé d’un Grand Orgue de 5 claviers de plus de 130 jeux et de plus de 10. Vu sa grandeur, cet équipement reste le plusQuant à l’Opera Theatre, cette salle compte 1 507 places et permet de découvrir des spectacles d’opéra et de danse. Elle a été rebaptiséeen 2012 pour rendre hommage à la célèbre soprano australienne. L’Opéra de Sydney abrite également trois théâtres de taille qui présentent différentes configurations dédiées aux pièces de théâtre, aux spectacles musicaux et aux cinémas. Pour les spectacles en plein air, il y a le Forecourt qui est situé dans la partie extrême sud-est du site. On peut également trouver au sein du bâtiment des restaurants ainsi qu’un studio d’enregistrement professionnel. Pour réguler la température de l’ensemble de l’opéra, un système de tuyaux qui pompe l’eau de la baie a été installé. Concernant la structure extérieure, aucune gouttière n’est mise en place, mais la toiture évacue toutes les eaux de pluies dans l’océan.