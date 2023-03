Découvrez le Harbour Bridge à Sydney

, le Harbour Bridge mesure 1 149 mètres de long et détient une largeur de. Celle-ci lui a permis d’être le pont le plus large du monde comprenant huit voies de circulation pour les voitures, deux voies de chemin de fer, une piste cyclable et une voie piétonne. Cette construction deau-dessus dureste la plus haute de la ville jusqu’en 1967. Chacune de ses extrémités dispose de deux piliers de 89 mètres de hauteur lui procurant une forme esthétique d’exception. Ces piliers sont actuellement utilisés pour évacuer les fumées du tunnel passant sous le pont et pour accueillir un centre de tourisme et un dispositif de surveillance du pont et ses environs. Quant à l’entretien de ce pont, l’utilisation de 30 000 litres de peinture d’une teinte grise appelée « Sydney Harbour Bridge Grey » est de mise. Il s’agit d’une teinte déposée, non accessible au grand public. Plus de 150 000 véhicules passent quotidiennement sur ce pont via la Bradfield Highway. Cette construction en arc métallique leur permet de traverser lade la baie et le quartier des affaires.