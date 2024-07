Qantas célèbre en grande pompe son premier vol direct Paris-Perth🔑

La liaison sera assurée par un Boeing 787-9 Dreamliner spécialement conçu pour les voyages long-courriers. Le temps de vol Paris-Perth est d’environ 16h30, et dans le sens Perth-Paris, il est d’environ 17h20. Le tarif de la classe économique est de 1 891 euros.



Tous les passagers bénéficieront de grands hublots, d'un taux d'humidité élevé dans la cabine et d'un éclairage d'ambiance relaxant pour les aider à se sentir au mieux lorsqu'ils arrivent à destination après 14 264 kilomètres parcourus.



Pour marquer le début des nouveaux vols sans escale, Qantas a lancé un certain nombre d'initiatives pour ses clients, notamment des pyjamas en édition limitée créés par le designer australien Martin Grant avec des trousses de toilette assorties et des menus conçus par Neil Perry, Directeur Artistique Food Beverage & Service de Qantas, pour la cabine Business comprenant des plats français classiques tels que la bouillabaisse de vivaneau et les crevettes de Skull Island, ainsi qu'un cocktail French 75.



À noter que les activités à bord, les équipements, les magazines, la cuisine et les bagages enregistrés sont inclus dans chaque billet Qantas.