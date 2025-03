H. Marchessaux (Air Austral) : des suppléments payants pour booster les recettes [ABO]

Oui, ce cyclone a été surprenant.



Nous l’attendions pour le mercredi ou le jeudi, mais il a ralenti et est arrivé le vendredi avec une forte intensité. Il a frappé plutôt sur le nord-est puis a glissé le long des côtes avec des vents et des rafales qui ont atteint plus de 200 km/h.



L'aéroport a été fermé du jeudi matin à 10 heures jusqu'au samedi soir 18h30 avec évidemment des incidences de programmes conséquentes pour les compagnies et particulièrement pour Air Austral puisque nous n’avons pas simplement un programme long-courrier, mais aussi moyen-courrier.



Une veille de week-end, avec des vols quasiment pleins et un programme densifié, la situation a été compliquée et si je peux résumer la situation, on a fait passer en un peu plus de 48 heures un programme qui normalement aurait dû se dérouler sur le double de la durée.



Nous sommes navrés des conséquences de cet épisode pour nos clients avec des situations compliquées à gérer.



Je pense que ce mercredi au plus tard nous devrions revenir au programme normal.

Je suis arrivé le 18 octobre. Certaines actions avaient déjà été définies et mises en place dans un plan de retournement avec notamment la signature d’un APC ( Accord de Performance Collective, NDLR).



J’ai donc pris « le train en marche » avec aussi la volonté de redéfinir notre stratégie commerciale, le yield, le pricing face à la concurrence. Certains concurrents sont sûrement plus agressifs, plus dynamiques dans le pilotage, l'analyse, l'évolution des prix et c’est vers ces concurrents-là qu'il fallait qu'on tourne notre attention.