Abandon de la première classe : pourquoi Qatar Airways fait machine arrière

Alors que les concurrents historiques s’apprêtent à intensifier et améliorer leur produit First, il était étonnant de voir Qatar se retirer en partie du segment.



Et la compétition va être intense, car chacune des grandes compagnies proposant la première classe va redoubler d’efforts.



« Personne ne peut développer une cabine de première classe mieux que nous, nous combinons l'expérience des vols commerciaux et des vols d'affaires pour développer quelque chose de nouveau. » a déclaré Badr Mohammed Al-Meer à la chaine CNBC.



Si effectivement Qatar est reconnue comme proposant un excellent produit haute contribution, le PDG ne doit pas non plus sous-estimer les concurrents.

Avec son nouveau concept Allegris, Lufthansa propose avec sa première classe, une cabine double séparée, avec des murs jusqu’au plafond et une porte qui se ferme. « Une véritable suite privée volante, une nouvelle norme de confort et d’individualité dans sa classe de voyage la plus sophistiquée » , selon un communiqué de la compagnie allemande.



En Australie, pays sur lequel Qatar veut se développer, Qantas, la compagnie nationale va également proposer un nouvel espace de voyage particulièrement pour ses très longs vols vers l’Europe.



La future première se voudra être le summum du confort et du luxe. Des suites là aussi spacieuses et fermées, chacune conçue à l'aide des dernières innovations textiles et d'un design ergonomique pour créer« l'expérience de voyage de luxe ultime ». Vrai lit, armoire, fauteuil inclinable séparé, grand espace de travail et de repas flexible pour une ou deux personnes.



Quant à Air France, la compagnie française s’apprête elle aussi à dévoiler une nouvelle première avec l’ambition avérée d’être la meilleure du monde.



Peu de choses filtrent du projet, mais on sait cependant que l'objectif de cette future cabine est de devenir la plus longue du marché, en proposant trois espaces de vie entièrement personnalisables et privatisés, dont un lit.



Nous savons de très bonne source qu’un premier avion équipé de cette nouvelle Première devrait voler à la fin de cette année.