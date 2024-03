Singapore Airlines : renaissance et montée en gamme

Au départ d’Europe avec comme symbole une tour Eiffel tricolore, nous avons pu apprécier quelques plats proposés : filet de bœuf braisé et sa sauce aux champignons avec un gratin de pommes de terre, ou le suprême de poulet aux herbes et son riz parfumé au jasmin.



En Premium Economy, les repas seront désormais accompagnés d'une sélection de vins et de Champagne, élaborée par le groupe d'experts sommeliers de la compagnie.



Alcools divers et cocktails emblématiques, comme le Singapore Sling, seront également disponibles.



Les thés à la menthe poivrée et à la camomille, ainsi que le chocolat chaud de Cadbury, ont également été ajoutés.



Une grande variété de snacks est aussi à disposition tout au long du vol.



Au départ de Singapour, l’ensemble des repas sont élaborés au centre de catering SATS (Singapore Airport Terminal Service) jouxtant les pistes de l’aéroport de Changi.



Des cuisines sur 3 000 mètres carrés que TourMaG.com a pu visiter moyennant le port d’un impressionnant équipement pour respecter les règles drastiques d’hygiène.



Ici, et chaque jour, ce sont plus de 60 000 repas qui sont élaborés.



« We believe that the pleasure of travelling goes hand in hand with the pleasure of eating well* » peut-on lire à l’entrée du bâtiment.



Anthony McNeil, le directeur, australien, des repas et des boissons chez Singapore Airlines, supervise avec une équipe de Chefs tous les repas servis à bord, de la plus petite salade de riz à la préparation du homard thermidor servi en première classe.