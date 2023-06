Skytrax Awards : découvrez les meilleures compagnies aériennes du monde

La compagnie aérienne chinoise Singapore Airlines a été élue meilleure compagnie aérienne au monde en 2023. Elle passe devant le vainqueur de ces 7 dernières années, Qatar Airways, qui prend la deuxième place du podium.



C’est la cinquième fois que Singapore Airlines monte sur la plus haute marche du podium depuis la création du concours il y a 23 ans. La qualité des services, des repas proposés au passagers, le professionnalisme du personnel de bord et les prestations complémentaires proposées permettent à la compagnie de rayonner une fois encore.



Avec plus de 180 appareils, la compagnie opère des vols vers plus de 110 destinations.



Pour compléter le trio gagnant de Singapore Airlines et Qatar Airways, la compagnie ANA (All Nippon Airways) monte sur la troisième marche du podium, suivie par Emirates et Japan Airlines. L'Asie et le Moyen-Orient s’imposent donc sur la première partie du podium.