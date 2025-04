Quel est le meilleur aéroport du monde en 2025 ?

Outre le classement principal, plusieurs prix ont été attribués selon des critères thématiques.



L’aéroport de Tokyo Haneda a remporté les titres de « Aéroport le plus propre au monde » (catégorie « aéroport majeur »), « Meilleur aéroport domestique au monde » et « Meilleur aéroport au monde pour les personnes à mobilité réduite et les installations accessibles ».



L’aéroport d’Incheon, en Corée du Sud, a été salué pour la qualité de son personnel avec le prix du « Meilleur personnel d’aéroport au monde ».



L’aéroport international Chubu Centrair, à Nagoya, conserve son titre de « Meilleur aéroport régional au monde ».



Le terminal 3 de Paris-Charles de Gaulle a été désigné « Meilleur terminal pour compagnies low-cost au monde ». Par ailleurs, Paris CDG a été nommé « Meilleur aéroport d’Europe » pour la troisième année consécutive.



L’aéroport Taoyuan de Taïwan a reçu le prix de la « Meilleure livraison de bagages au monde ». Copenhague a été primée pour le « Meilleur traitement de sécurité dans un aéroport », et Hong Kong pour « Meilleur service d’immigration dans un aéroport ».



Rome Fiumicino a été désigné « Meilleur aéroport d’Europe du Sud », Helsinki Vantaa « Meilleur aéroport d’Europe du Nord », Budapest « Meilleur aéroport d’Europe de l’Est », et Munich « Meilleur aéroport d’Europe centrale ». L’hôtel Hilton Munich Airport a été récompensé comme « Meilleur hôtel d’aéroport en Europe ».



En Afrique, l’aéroport du Cap a reçu les titres de « Meilleur aéroport d’Afrique » et « Meilleur service du personnel aéroportuaire en Afrique ».



Houston a été distingué pour la troisième année consécutive pour « La meilleure offre artistique dans un aéroport au monde ». Bahreïn a été reconnu comme « Aéroport le plus propre au monde » dans la catégorie des aéroports accueillant moins de 25 millions de passagers.



Berlin Brandenburg a obtenu le titre de « L’aéroport ayant le plus progressé au monde ». Istanbul a été nommé « Aéroport le plus accueillant pour les familles au monde ». Le Crowne Plaza Changi a remporté les titres de « Meilleur hôtel d’aéroport au monde » et « Meilleur hôtel d’aéroport en Asie ». Le TWA Hotel JFK a été désigné « Meilleur hôtel d’aéroport en Amérique du Nord ».



En Chine, c’est le Hyatt Regency Shenzhen qui a été reconnu, tandis qu’en Inde et Asie centrale, le Taj Bangalore a remporté le titre de « Meilleur hôtel d’aéroport ».



Delhi conserve son titre de « Meilleur aéroport en Inde et Asie du Sud », Hyderabad reçoit celui de « Meilleur personnel d’aéroport », et Bangalore celui de « Meilleur aéroport régional » dans cette même zone.