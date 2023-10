L’A380 de Singapore Airlines vient saluer Paris avec ses nouvelles cabines

La configuration de l'A380 de SIA permet aujourd'hui de transporter 471 clients dans quatre classes que TourMaG.com a pu visiter lors de ce passage à Paris :78 sièges classe Affaires, 44 sièges Premium Economy et 343 sièges en classe économique.Avecdirecteur marketing et communication de Singapore Airlines, et dans le tout nouveau salon Star Alliance inauguré la semaine dernière à Roissy CDG, nous avons évoqué la présence de Singapore Airlines à Paris et fait le point sur ses opérations.En 2020 et 2021, au pire de la crise du Covid, la compagnie a opéré uniquement l’A350-900 en configuration tri-classes, en quotidien : 42 Business, 24 Premium Eco et 187 Eco. Soit 253 sièges au total.