1. Football (3,5 milliards de fans) – popularité : Europe, Afrique, Asie et Amérique

2. Cricket (2,5 milliards de fans) – popularité : Asie, Australie et Royaume-Uni

3. Basketball (2,2 milliards de fans) – popularité : USA, Canada, Chine et Philippines

4. Hockey sur gazon (2 milliards de fans) – popularité : Europe, Afrique, Asie et Australie

5. Tennis (1 milliard de fans) – popularité : Europe, Amériques et Asie

6. Volley-ball (900 millions de fans) – popularité : Asie, Europe, Amériques et Australie

7. Tennis de table (850M de fans) – popularité : Asie, Europe, Afrique et Amériques

8. Baseball (500M de fans) popularité : États-Unis, Japon, Cuba et République dominicaine

9. Rugby/Football américain (410M de fans) : France, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud (rugby) et USA principalement (football américain)

10. Golf (390M de fans) – popularité : Europe, Asie, Amérique, Canada

Sources Rugby actu