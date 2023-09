Coupe du Monde de rugby : comment l'Île-de-France veut transformer l'essai

Le lancement de la Coupe du Monde de Rugby 2023 marque l’entrée dans une période pleine d’opportunités pour l’Île-de-France en termes d’attractivité et de tourisme avec, en ligne de mire, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

Choose Paris Region est pleinement mobilisée pour se saisir de ces opportunités afin de faire toujours plus rayonner notre Région, et renforcer sa position et son influence dans le monde

A la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby 2023, Choose Paris Region, l’agence d’attractivité internationale de la région Île-de-France, organiseafin de rassembler et de promouvoir l’attractivité du territoire.Dès ce jeudi 7 septembre 2023, en présence de décideurs économiques des pays engagés dans la compétition se tientcomme territoire hôte de la Rugby World Cup 2023.Mais déjà depuis plusieurs mois Choose Paris Region se mobilise pouravec des actions de sensibilisation et de formation spécifiques réalisées pour les professionnels du tourisme et les Offices de Tourisme d’Île-de-France.Cela se traduit parsur chaque nation engagée (20), ou encoregratuit proposé aux visiteurs et accessible en ligne, permettant d’accéder durant la compétition à plus de 200 informations touristiques, à voir/à faire en Île-de-France, le roadbook « Spécial RWC 2023 » en version française et anglaise.Par ailleurs,aux aéroports Charles de Gaulle et Orly ont été mis aux couleurs de l’évènement., a souligné Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Region, dans un communiqué.".