Star Alliance dévoile son nouveau salon à Paris CDG

Concernant l'évolution de la demande et les perspectives à venir, Theo Panagiotoulias précise : « Vous voulez ma boule de cristal ? Mais je n’en ai pas. (rires) Jusqu’à présent et après le Covid je me suis le plus souvent trompé !



En fait, si vous regardez ce qui se passe actuellement, globalement nous avons eu une renaissance très puissante, inégale selon les parties dans le monde et pas vraiment cohérente. Regardez ce qui se passe au Japon par exemple, la troisième économie mondiale avec cependant une reprise très lente.



La Chine connait une reprise des vols intérieurs très forte, mais très faible à l’international.



Aux États-Unis, la reprise a été très forte particulièrement sur les classes loisirs et premium loisirs. En Europe c’est plutôt stable et fort.



Donc nous avons globalement une forte demande avec un marché très résilient et franchement c’est ce qui m’étonne. Je pensais que dans un environnement plutôt anxiogène les voyages seraient impactés, mais nous n’avons pas vu cela.



Alors… je ne sais pas. Il me semble cependant que nous sommes dans une dynamique positive. Je suis plutôt optimiste et nos compagnies membres bénéficient en ce moment même d’une très forte demande sur nos réseaux ».