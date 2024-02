JO, contrôles aériens, taxe : les enjeux de 2024 pour le transport aérien

resserre son étau

veut mettre au pas la distribution

La norme NDC n’est absolument pas adaptée notamment aux voyages d’affaires avec un taux d’utilisation assez faible (moins de 10%) dans les agences

Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation et devrons trouver le juste équilibre.

Dans un premier temps, Valérie Boned , Présidente des Entreprises du Voyage et, directeur IATA France et Benelux ont eu l’occasion de dialoguer ensemble.Concernant particulièrement la distribution et les garanties, on sait que la nouvelle Présidente des EDV et avant elle son prédécesseurne se satisfont pas du déséquilibre dans les relations avec IATA qui «» sur les agences de voyages et particulièrement celles à la santé financière fragile et qui selon la profession «».Devant le représentant de IATA, Valérie Boned a déclaré. »Sur le niveau de garantie et le durcissement de certaines conditions de IATA, elle a redit l'absolue nécessité d'évoluer. «