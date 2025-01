Philippe Tabarot (transports) : "Je veux être le ministre des usagers"

"Je suis très serein par rapport à ça. Une enquête préliminaire n'a jamais rien signifié. J'ai envie de m'expliquer si on me le demande, mais encore faut-il qu'on me le demande. On ne m'avait rien demandé en deux ans.



Les choses s'accélèrent aujourd'hui parce que je suis ministre, et probablement ça intéresse plus le Monde. Je suis à la disposition de qui que ce soit pour donner tous les éléments"

Les arbitrages sont en cours. On retourne la semaine prochaine au Parlement pour évoquer le sujet.



J'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui devait se poursuivre dans le Projet de Loi de Finances. Me concernant, je ne vais pas prendre la position contraire du parlementaire que j'ai été, et qui siégeait aux côtés du sénateur Capo-Canellas sur ces sujets. Il menait un certain nombre de combats (pour modérer les taxes NDLR).



Deux taxes en deux ans pour l'aérien, oui, je ne vais pas vous dire que c'est anodin. Je n'ai pas peur de le dire. Pour autant, qu'il y ait une juste contribution dans une période où tout le monde fait des efforts, je pense que c'est normal. J'espère que ce sera une taxe qui restera raisonnable.

"Je ne sais pas si ce que le Sénat a proposé sera conservé, mais les discussions auront lieu. Les amendements du sénateur Capo-Canellas sont très pertinents.



Cela a du sens que ces taxes puissent aussi, en partie revenir au secteur, notamment pour se décarboner. Moi, j'ai toujours pensé que, oui, le transport devait participer, via un certain nombre de taxes, mais la moindre des choses, c'était que cela lui revienne ensuite pour pouvoir investir."