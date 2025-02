Comment Air France révolutionne son activité grâce à l’IA

Alors que Paris accueille le Sommet pour l’Action sur l’Intelligence Artificielle , Air France met en lumière son intégration progressive et stratégique deTransportant quotidiennement 100 000 clients à travers plus de 1 000 vols, la compagnie s’appuie sur un volume de données considérable pour affiner ses services et, Air France a structuré son approche de l’innovation en créant un département de recherche opérationnelle. Cet engagement a permis, dès les années 1990, de déployer le revenue management, un système de tarification dynamique fondé sur l’analyse des tendances de la demande.Dans les années 2000,avec la maintenance prédictive. Sa solution, désormais adoptée par plus de 80 compagnies aériennes, repose sur une intelligence artificielle capable d’anticiper d’éventuelles défaillances techniques et d’optimiser la maintenance des avions.Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est omniprésente dans l’écosystème d’Air France : de la gestion des bagages à l’éco-pilotage, en passant par la gestion des repas à bord et la prédiction des besoins en eau potable.