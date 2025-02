Air France - KLM : désormais, vos Miles payent aussi vos billets de train !

Train+Air

"permettant de combiner des trajets en train et en avion en une seule réservation et la garantie, en cas d’irrégularité, d’être assisté et placé gratuitement sur le trajet suivant".

Air France et SNCF Voyageurs proposent le service de transport combiné «» (anciennement TGV Air). Ce service a été considérablement étendu ces dernières années, et est aujourd’hui disponible sur 41 itinéraires depuis ou vers les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, contre 28 en 2022 - soit une offre augmentée de près +50% en seulement trois ans.Pour continuer d’améliorer l’intermodalité entre le train et l’avion, l'offre Train + Air. Nous vous l'annoncions dans nos colonnes en juin dernier. Prévu pour la fin du 4e trimestre 2024, Christophe Fanichet, DG de la SNCF a précisé dans une interview à la Tribune du Dimanche publiée le 9 février 2025 que l'offre Ouigo sera intégrée à l'offre dans le courant du premier semestre 2025.Vendus uniquement en direct par les compagnies aériens ou par les agences de voyages, les billets de train associés à l'offre Train + Air sont accessibles à la vente 12 mois avant la date du départ (contre 3 mois en moyenne pour le grand public ndlr) et proposent des tarifs flexibles.