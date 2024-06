Train + Air : du nouveau avec Ouigo et Lyon Saint-Exupéry🔑

Vendus uniquement en direct par les compagnies aériens ou par les agences de voyages, les billets de train associés à l'offre Train + Air sont accessibles à la vente 12 mois avant la date du départ (contre 3 mois en moyenne pour le grand public ndlr) et les tarifs flexibles.



La SNCF travaille à l'amélioration du produit en lien avec les acteurs de l'aérien : "Nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons mieux échanger avec les compagnies aériennes nos données pour avoir en temps réel les retards et les perturbationspour une meilleure prise en charge opérationnelle des clients.



Nous travaillons sur différents sujets d'open data. Nous menons aussi des travaux communs notamment avec les aéroports parisiens pour améliorer encore le parcours clients, c'est un projet à plus long terme" explique Gaëlle Benoît.



Sera t-il possible d'enregistrer un jour en gare les bagages de bout en bout ?