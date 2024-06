IA et durable : vers une évolution des modèles touristiques ? 🔑

En tant que producteur, notre métier est de plus en plus complexe, nous sommes pris en tenaille avec les OTA aussi bien américaines qu'asiatiques. Elles proposent des prix très agressifs.



Dans le même temps, des compagnies aériennes se lancent avec succès dans le tour-opérating, c'est un vrai danger pour nous.



Pour nous différencier, notre obsession est notre valeur ajoutée, deux moyens : le service et le deuxième le produit. Par exemple chez Kappa Club, nous étions l'antithèse des clubs à l'époque.



Nous incitons nos clients à sortir de leur ghetto doré, du club. En tant que producteurs ou distributeurs, nous devons proposer un atout, un plus à nos clients, que ce soit niveau service ou un produit exclusif, pour l’instant les OTA ne font pas ça,

C'est notamment le cas pour Worldia et Misterfly.Ils ont laissé à Boomerang et Evaneos l'opportunité de concourir avec Booking et Expédia." poursuit le PDG de NG Travel.Pour illustrer ces propos, ces derniers mois easyJet a lancé son tour-opérateur en France, déjà le 3e TO au Royaume-Uni. La Renfe propose aussi des séjours packagés et la SNCF propose des hôtels, pour le moment sans assembler les produits.Le secteur doit donc à écouter Olivier Kervella sortir de la masse, ne pas rester figé sur son modèle actuel, pour définir sa raison d'être qui permettra de se différencier des ersatz digitaux.De son côté Misterfly a décidé de redonner la main aux agences de voyages sur les city-breaks et séjours packagés "", sur lesquels les OTA ont prospéré.