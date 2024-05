Worldia Vs Travel Explorer : "C'est un affrontement Apple Vs Android !" 🔑

Nous avons mis des mois à obtenir notre licence, cela a été un processus très compliqué. A côté, les démarches pour être dans les clous en France sont une promenade de santé.



C'est un marché très important pour le voyage. Nous avons une bonne base de pays à consolider, cela ne sert à rien d'ouvrir un pays juste pour collectionner les drapeaux.



Evidemment, il y a des pays comme l'Afrique du Sud, le Canada et l'Australie qui sont intéressants en termes de volumes et de facilité d'implantation, mais nous verrons plus tard.

Vous savez Worldia sera cette année 4 fois plus importante qu'elle ne l'était avant la crise sanitaire.



Bien sûr, les nouveaux marchés ne vont pas rattraper la France en 3 mois, ils seront plutôt des relais de croissance significatifs à horizon de deux ans. L'année 2024 sera un bon exercice, avec une croissance autour de 30%, par rapport à l'année dernière.



La France ne sera pas minoritaire avant deux ans. D'ailleurs le marché français est toujours en croissance.

Ce n'est pas la même euphorie que l'année dernière, des partenaires nous font part de leurs difficultés à réaliser un exercice similaire au précédent.



Par chance nous sommes dans une autre dynamique, puisque nous signons de nouveaux partenaires et affichons une bonne croissance, y compris dans l'Hexagone.



Par contre, pour les départs de juillet et août, nous constatons que les ventes ne sont pas encore faites, nous l'observons aussi. Nous espérons et anticipons des ventes de dernière minute.

C'est toujours l'objectif affiché, il est rationnel et raisonnable.



Nous faisons 4 fois plus qu'en 2019 ; si dans 5 ans nous faisons aussi 4 fois plus, alors nous dépasserons les 500 millions d'euros. Tout va dépendre de la croissance de certains marchés, mais il faut se lever tôt et bosser.