Voyage : Toujours plus d'IA et... d'erreurs ?

Et cette annonce n'a pas été la seule.



La firme de Mountain View a dévoilé Gemini Advanced, son concurrent maison à ChatGPT. Et comme à chaque Keynote, chacun y va de ses superlatifs. Ce chabot se veut en quelque sorte plus fort, plus rapide (pas encore plus haut)... que tous les autres.



Il est donc possible d'analyser 1500 pages de texte ou 100 courriels très rapidement.



" Vous pouvez désormais obtenir rapidement des réponses et des informations sur des documents denses, comme déterminer les détails de la politique relative aux animaux de compagnie dans votre contrat de location ou comparer les arguments clés de plusieurs longs documents de recherche.



Et bientôt, Gemini Advanced agira en tant qu'analyste de données, découvrant des informations et créant des visualisations et des graphiques personnalisés à la volée à partir de fichiers de données téléchargés tels que des feuilles de calcul, " a dévoilé Sissie Hsiao, la vice-présidente de Google Assistant.



Et c'est bien tout l'enjeu de Gemini : réaliser des tâches complexes.



ChatGPT a été une véritable révolution dans le secteur informatique en se substituant aux développeurs de site internet, par exemple, Gemini et donc Google pourra réaliser des itinéraires de voyage détaillés.



Il sera possible alors de lui demander la requête suivante : " Ma famille et moi allons à Miami pour la fête du Travail. Mon fils adore l'art et mon mari veut vraiment des fruits de mer frais. Pouvez-vous récupérer mes informations de vol et d'hôtel depuis Gmail et m'aider à planifier le week-end ? "



Suite à cette demande, le chatbot ira chercher les horaires des vols, dans la boite mail suite à la réservation effectuée sur un quelconque site de voyages, puis sera en mesure de ressortir les préférences de la personne en matière de repas et les informations sur les musées locaux.



De plus, il intégrera aussi les distances et le temps de transport à prévoir entre chaque activité.