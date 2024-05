Expedia dessine le futur du voyage à coups d’IA

keynotes

« Nous étions les premiers à lancer un outil conversationnel de bot avec Chat GPT, ce qui veut dire que nous testons plus vite, nous apprenons et nous adaptions plus vite, et lançons de nouveaux produits plus vite et de manière réfléchie »

« d’hyperpersonnalisation »

Parmi les autres nouveautés, présentées aux professionnels à grands renforts deet de stands épurés : de nouvelles solutions de prévention de la fraude, de développement d’itinéraires personnalisés, de gestion autonome des réservations, de comparaisons de prix par dates, un centre d’aide plus intelligent,Les buts affichés :enlever tout stress côté voyageurs, ou encore faire matcher, à la manière d’une appli de rencontre, le bon hôtel avec le bon client., estime de son côté Rathi Murthy, directrice technologique d’Expedia Group, évoquant une stratégie