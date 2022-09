Expedia : de fournisseur de voyages à plateforme techno ? 🔑

Une des choses les plus importantes durant la pandémie et qui nous a obligés à nous recentrer, concerne l'expérience des voyageurs. Tout le monde a pris une très bonne leçon, durant les deux dernières années, avec les vagues d'annulation, les avoirs, etc.



Nous nous sommes rendu compte que nous devions absolument investir dedans.



Avec le smart shopping que nous développons aux USA, nous faisons le constat que l'objectif n'est pas de vendre le moins cher et le plus rapidement possible, mais de s'assurer que les clients comprennent ce qu'ils peuvent et veulent acheter.



La logique de notre site a changé, en leur livrant la meilleure information possible pour qu'ils prennent la décision en connaissance de cause.



Nous investissons énormément dans la prédiction des prix, pour donner aux internautes, une idée de l'évolution et les tendances des tarifs.



Nous voulons réinstaurer de la confiance, les aider dans la prise de décision.



La " promesse du prix " est un outil offrant la possibilité au client de bloquer le prix et de se faire rembourser la différence, si jamais le tarif baisse. Nous essayons de changer les politiques commerciales des compagnies, pour qu'il y ait en quelque sorte un standard.



Chaque transporteur à ses propres pratiques, concernant les billets, les changements de sièges, etc. Nous travaillons avec tout le monde, pour que l'expérience soit positive.

Nous ne pouvons pas faire tout, tout seuls.



Nous sommes au milieu des clients, des compagnies et des autorités, ce n'est pas évident.



Nous essayons de faire des choses plus agiles, sans perdre le contrôle. Tout le mode s'est rendu compte que nous devons évoluer, non pas seulement pour l'expérience déceptive, mais aussi au niveau business.



Dans le mĂŞme temps, les compagnies veulent garder le contrĂ´le des clients, c'est complexe.