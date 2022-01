Expedia Group : 59% des voyageurs prêts à payer plus pour un voyage respectueux de l’environnement

Selon Ariane Gorin, présidente d’Expedia for Business,, car les gens veulent valoriser davantage leurs vacances avec un but spécifique (par exemple en choisissant des destinations moins fréquentées) et investir dans des expériences uniques.Toutefois, ils se préparent également à d’éventuels changements en matière de voyage alors que la crise sanitaire liée à la COVID-19 persiste.Tout d’abord. Les personnes voulant passer du temps en famille ou entre amis sont de plus en plus nombreuses et