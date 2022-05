7 voyageurs sur 10 sont prêts à "faire des sacrifices" pour un voyage plus responsable

Vient ensuite la question qui fâche : le prix d’un voyage responsable.



Les trois quarts des interrogés estiment qu’il est actuellement trop couteux « d’être plus durable » en voyageant. Mais la moitié d’entre eux indiquent aussi être prêts à payer plus pour cela (38% de plus en moyenne), en termes de transport, d’activités ou de logement.



70% des voyageurs se disent même prêts à faire des sacrifices pour un voyage plus responsable. Des sacrifices qui peuvent se faire sur la commodité et le confort du voyage (pour 50% d’entre eux), sur le temps de trajet (47%), ou encore sur la praticité de leur logement (47%).



A noter aussi que 30% des voyageurs souhaiteraient voir plus d’options durables pour leur transport en avion, 28% pour le train, 26% pour les voitures de location.



Dernier chiffre révélateur : 70% des voyageurs se sentent submergés quant au processus pour devenir un voyageur plus durable, et 2 tiers d’entre eux aimeraient voir plus d’informations claires en la matière de la part des professionnels du tourisme.



Pour son étude, le groupe Expedia, via le cabinet Wakefield Research, a interrogé 11 000 personnes, provenant de 11 marchés différents, dont la France, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde, la Chine ou encore le Japon.