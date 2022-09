Open World Accelerator : Expedia lance son accélérateur de start-up

Expedia Group a annoncé, jeudi 29 septembre 2022, le démarrage d'Open World Accelerator, qui a pour objectif de soutenir les start-up et les PME en accélérant leur croissance et en les aidant à lancer des produits évolutifs qui répondent aux besoins spécifiques des voyageurs.



Le premier programme s'adresse aux entrepreneurs du monde entier qui ont pour but de rendre le voyage plus ouvert et plus accessible.



" Cela s'inscrit dans la stratégie à impact social et de développement durable Open World d’Expedia Group qui vise notamment à démocratiser l'économie du voyage ", précise le Groupe dans un communiqué.



L'année prochaine, l'accélérateur lancera un programme supplémentaire axé sur le codéveloppement de nouvelles fonctionnalités.