Abritel : où vont partir les familles françaises pour leurs vacances ?

- Des vacances plus longues pour se faire vraiment plaisir



Pour profiter davantage des siens et des bons moments passés ensemble, les Français ont envie de vacances plus longues. 78% des familles interrogées déclarent être plus susceptibles qu’avant de partir pour un plus long séjour, d’au moins deux semaines.



Le développement du télétravail a également facilité la possibilité de partir et de séjourner ailleurs plus longtemps, et ainsi d’alterner travail et vacances. Près de 30% des Français seraient plus enclins qu’avant à travailler depuis un lieu qui n’est pas leur résidence principale.



- Partir oui, mais avec toute sa meute



D’après l’étude Abritel, plus de 70 % des familles françaises sont propriétaires d'animaux de compagnie. Parmi elles, 65 % ont voyagé, prévoient de voyager ou aimeraient voyager avec leurs animaux domestiques.



Les 3 raisons principales pour emmener son animal en vacances sont les suivantes : ne pas être séparés de lui (42%), permettre à toute la famille d’être vraiment au complet (17%) et enfin faire plaisir à l’animal qui lui aussi apprécierait certainement les vacances (12%).



Sur Abritel, la part de la demande pour des maisons de vacances acceptant les animaux a augmenté d’environ 10% entre 2020 et 2021.





Xavier Rousselou, porte-parole d’Abritel sur les études consommateurs, résume : « Les Français semblent bien décidés à maximiser leur temps libre en déconnectant véritablement et en rendant leurs vacances encore plus spéciales pour toute la famille. »