Selon le WTTC, Paris reste au sommet du classement touristique mondial en 2022

Un récent rapport du World Tourism and Travel Council (WTTC) intervient alors même que la majorité des pays digère les effets dévastateurs de la pandémie sur les voyages et le tourisme, et en particulier dans les grandes villes du monde.



Avec la réouverture des frontières, de nombreux voyageurs « loisirs » avaient changé de destinations, privilégiant les destinations côtières et rurales aux villes peuplées.



Un virage est en train de s’opérer, selon les observations du WTTC, en faveur des destinations urbaines dont la popularité augmente.



Ce sont elles qui accumulent le plus de recettes et de retombées économiques.