Où partiront les franciliens cet été 2023 ?

En 2023, le prix va influer sur le choix du séjour, le transport et l’hébergement. Soucieux de leur budget, les franciliens considèrent le prix comme un critère important dans le choix de leurs vacances (49 % vs 41 %). Il en est de même pour le transport (58 % vs 54 %), au détriment du confort (23 % vs 30 %) et pour le logement (95 % vs 93 %).



Concernant le type d’hébergement, les chiffres sont quasi identiques à 1 point près pour certains. En revanche, les critères de choix évoluent.



Alors que le nombre d’étoiles d’un établissement, la notation ou les avis des voyageurs semblent de plus en plus influer les franciliens (74 % vs 70 %) et que la situation géographique et l’accès en transport demeurent des critères essentiels, tous les autres critères (confort, labels, activités, services complémentaires) sont à la baisse.