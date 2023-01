DITEX-Fête des Voyages 2023 : devenez invité VIP avec le programme Top Acheteur

Cette année le Salon Ditex se tiendra dans un nouveau lieu (Parc Chanot) les 30 et 31 mars 2023 pour sa version B2B et le 1er et le 2 avril pour celle grand public.Un lieu plus adéquat pour recevoir le grand public. La Fête des Voyages , offre aux visiteurs comme aux exposants une combinaison unique en France à ce jour, pour toucher deux publics différents.Ce qui change aussi, c’est le programme Hosted Buyers qui permet aux visiteurs professionnels d’être invités au Programme Top Acheteur etPar ailleurs, ils pourront challenger les fournisseurs dans une ambiance festive, découvrir les dernières nouveautés des exposants, faire des RDV One to One personnalisés avec les exposants de leur choix et networker lors des 2 soirées organisées pendant le salon.Ce programme c'est aussi l'occasion de nouer des partenariats forts durant ces deux jours de salon avec des(rendez-vous qualifiés, cocktails networking, petit déjeuner networking, soirée de gala…) et autant d’opportunités de réseautage exceptionnelle.