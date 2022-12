Clients des agences et touristes potentiels, un vrai décalage face aux voyages

La deuxième étude commandée par le Cediv à l’institut Ipsos porte sur 1 000 Français en âge de voyager et qui ont exprimé l’intention de le faire dans les prochains mois.Sans grande surprise, ils sont encore – et peut-être plus que jamais – attirés par les Régions françaises, dans une moindre mesure par les pays voisins européens et un peu moins par des destinations plus lointaines.et à égale importance pour des raisons budgétaires et une envie réelle de proximité avec ses proches.Seront-ils des clients des agences de voyages et à quelles conditions le seraient-ils. Un bon tiers a déjà une idée bien arrêtée. Certains s’y refusent totalement (27%) et d’autres sont déjà convaincus (7%). Il reste les deux tiers à convaincre avec les arguments qu’ils mettent eux-mêmes en avant.sur laquelle la communication fait encore largement défaut. Et pourtant, garanties supplémentaires, expertise, gain de temps, meilleur service, personnalisation sont à mettre à leur crédit.Moins loin, plus long, plus contraignant, voire plus cher…. Les opinions s’expriment mais la réalité est moins palpable que les intentions.