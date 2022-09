Progression spectaculaire des hébergements insolites en France

Les données 2022 de l’Observatoire de l’Insolite sont basées sur une méthodologie fiable qui s’appuie sur un large panel représentatif, soit plusieurs dizaines de milliers de nuitées.



Elles permettent aux professionnels du secteur de disposer de tous les chiffres-clés de ce marché de niche en perpétuelle expansion.



Les données et les analyses présentées le 13 septembre prochain feront notamment le point sur trois volets :



Le recensement de l’offre : considérablement étoffé avec un niveau de détails élevé par typologie, niveau de confort et zones géographiques, ce recensement se concentre sur les structures professionnelles dont l’insolite est l’activité ou disposant au moins d’un hébergement insolite complétant une offre d’hébergements marchands.



L’analyse de la fréquentation : à partir d’un panel représentatif de l’offre en France métropolitaine, cette analyse mensuelle permet d’obtenir des résultats significatifs sur le taux d’occupation du secteur à l’échelle nationale et par zone géographique, l’impact des niveaux de confort sur la fréquentation, la saisonnalité de la fréquentation et les nuances par zone géographique, ainsi que les niveaux de fréquentation suivant les typologies de modules insolites.



L’enquête clientèle : reposant sur plus de 640 questionnaires, cette enquête permet de comprendre les leviers qui influent sur la durée de séjour ; une préoccupation essentielle des gestionnaires pour réduire les charges de fonctionnement et les coûts de revient mais aussi pour limiter l’impact carbone en réduisant les déplacements.