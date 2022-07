Hébergements insolites, un marché en croissance qui s’organise

les hébergements insolites constituent une offre très variée et complexe, mais sans aucun chiffre officiel».

Selon Hôtes Insolites , «L'agence, fondée en 2016 par Adeline Lenoir , a donc mené un travail de plusieurs mois pour recenser l’offre existante. L’étude sollicitée permet de fournir les clés de compréhension de ce marché en plein essor.Complète, elle aborde de nombreuses thématiques, dont un véritable recensement de l’offre : présentation de l’établissement (type, implantation, date de création, etc.), type et nombre d’hébergements proposés, équipements et prestations, gamme de confort, ainsi que des données de gestion et de fréquentation sur l’année 2021.Toutes ces informations permettent de donner un panorama concret et précis du marché de l’insolite en France, mais aussi par région, des hébergements insolites au sein du pays.