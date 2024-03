Le budget consacré aux vacances d'été en baisse de 7%

Pour les vacances d’été (Juillet Août), 1/3 des Français envisage de partir dans un hébergement payant en France, 14% dans un hébergement payant à l’étranger alors que près de 20% seront hébergés gratuitement en France ou à l’étranger.



Parmi les hébergements, les vacanciers sont plus nombreux encore à privilégier les hébergements locatifs à 40% (notamment via les plateformes Airbnb, Gîtes de France,…).



Le camping est en légère baisse avec une hausse des emplacements nus et un recul du locatif.



On note également une baisse des séjours en hôtels en France et une légère hausse à l’étranger. Un quart des vacanciers disent attendre les promotions avant de réserver.



Autre sujet : l’écologie et l’environnement qui passent aussi au second plan.



Seulement 6% des vacanciers se disent prêts à payer 10% de plus pour des séjours plus respectueux de l’environnement contre 8% en 2023 et 9% en 2022.