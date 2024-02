Didier Arino : "C'est la fin des vacances quoi qu'il en coûte !" 🔑

Il y a un petit décrochage. Pour la première fois depuis des années, les Français disent vouloir réduire leur budget vacances.



Ce n'est que du déclaratif, parfois la réalité est différente, mais ça donne une tendance.

Une grande majorité continuera de partir, mais je pense qu'il y a aura un arbitrage sur les destinations et les opérateurs.



Il y a un important décalage entre le discours volontariste, pour dire que tout va bien, et la réalité. D'autant plus que nous sommes dans une année olympique, donc spéciale pour les voyageurs étrangers et français.



Il y a un vrai questionnement sur l'impact des Jeux olympiques, un évènement qui pourrait faire fuir une partie de la clientèle.



D'une façon générale, nous assistons à une sorte de méthode Coué à grande échelle, en nous disant que tout va bien et que nous battons tous les records de fréquentation.



Le juge de paix sera une nouvelle fois, les chiffres de l'INSEE.



Nous remarquons toujours une très grande différence entre ceux des cabinets ministériels et la réalité de l'INSEE.