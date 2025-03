Capfrance dévoile ses nouveautés pour l’été 2025

(02 au 09/08/2025)Situé en pleine nature, cet établissement propose randonnées, vélo et activités nautiques, le tout dans un cadre authentique et ressourçant.(05 au 12/07/2025) Entre mer et forêts, ce village vacances propose plongée, kayak, randonnées et bien-être avec des séances de yoga et de méditation.(02 au 09/08/2025) Un cadre idéal pour les familles en quête de nature et de découvertes, avec des clubs enfants et une large gamme d'activités.(02 au 09/08/2025) Parfait pour les amateurs de montagne, cet hôtel-club propose VTT, minigolf et accès à plusieurs plages de lac.A lire aussi : Capfrance renforce son réseau avec 5 nouvelles destinations